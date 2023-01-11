soL'un haberi sonrası Valilikten Karaman'daki okula ilişkin soruşturma

Geçtiğimiz gün soL Haber'de yayınlanan "Karaman'da korkutan iddia: Öğrenciler Süleymancılara emanet" başlıklı haberin ardından Karaman Valiliği'nin bahsi geçen okulda konuya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Okul müdürünün "Henüz elimizde somut ve resmi bir şikayet yok dolayısıyla da bizim yapabileceğimiz bir zemin oluşmadı" dediği olaya ilişkin Karaman Valiliği tarafından, gündeme gelen haberlerin ardından soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

soL Haber'in ulaştığı veli ve öğrenciler okuldaki öğrencilerin bir öğretmen tarafından türban takmaya, bazı tarikat yurtlarına sohbete gitmeye ve yurtlarda kalmaya teşvik edildiğini belirterek kaygılarını dile getirmişti.

Okul müdürü de "Böyle birtakım iddialar bizim de kulağımıza geldi" demiş ancak ellerinde resmi bir şikayet olmadığı için yapacakları bir şey olmadığını kaydetmişti.