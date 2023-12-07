soL'un haberi Milli Eğitim'i rahatsız etti: Paylaşımı kaldırdılar

soL Haber'de bugün yayınlanan "Muğla'da ÇEDES programı kapsamında çocuklara mezar temizlettiler" haberi üzerine Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla birlikte ÇEDES programı kapsamında ilkokul öğrencilerine mezarlıkları temizlettikleri ortaya çıkmıştı. Konuya dair sosyal medyadan ve meslek örgütlerinden gelen tepkiler üzerine Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından ilgili paylaşımların kaldırıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Muğla Menteşe'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre ÇEDES programı kapsamında ilkokul öğrencilerine mezarlıkları temizlettikleri ortaya çıkmıştı.

Din görevlilerinin okullarda eğitim vermesinin yolunu açan ÇEDES, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" sloganı ile hayata geçirilirken, "çevre" ile kurulan temasın nasıl olacağı da bu etkinlikte somutlanmış oldu.

İlkokul öğrencilerine mezarlıkları temizlemeleri için etkinlik düzenleyen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliği sosyal medya hesabında duyurunca mezarlık ziyareti gündem oldu. Çocuklar önce köy camisinde bir araya getirildi. Cami ziyaretinden sonra da Menteşe'deki Düğerek Mezarlığı'na götürülen çocuklara mezarların otları temizletildi. Etkinlik için "çevre bilincinin yanı sıra manevi değerlere de sahip çıkma etkinliği" denildi.

soL'dan Özkan Öztaş'ın haberine göre; benzer uygulamalar Türkiye'nin birçok kentinde benzer zamanlarda uygulanmaya çalışılırken, bir örneğine de Adıyman'ın Tut İlçesi'nde rastlanmıştı. Uzmanlar ilkokul çağındaki çocukların henüz soyut ve somut kavramlar üzerine düşünce yeteneklerinin bu yaşlarda yeterince gelişmediğine dikkat çekerken, çocukların psikolojisinde kalıcı sorunlar yaratabileceğini ifade ediyor.

'Laik eğitim mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz'

Konuya dair açıklama yapan Eğitim-Sen Muğla Şubesi okulların gün geçtikçe eğitim kurumu olmaktan uzaklaştığını ifade ederken laik eğitim için mücadele çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen Muğla Şubesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okulların eğitim kurumu olmaktan adım adım uzaklaştığı, eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın devam ettiği, eğitim sürecinde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da kötüleştiği bir süreçle karşı karşıyayız.

Türkiye’de siyasi iktidarın eğitim sistemini siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda, dini kural ve referanslara göre biçimlendirme isteği yetkili konumlardaki kişiler tarafından sıklıkla ifade edilmiştir, çeşitli uygulamalarla bu istek yaşama geçirilmiştir. Son yıllarda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve dernekler arasında çok sayıda iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu ortak projeler üzerinden eğitimi dinselleşme süreci hızlandırılmış, doğrudan laik eğitimi ve laik yaşam tarzını hedef alan uygulamalar hayata geçirilmiştir.

2021-2022’de 48 ilde başlatılan ÇEDES protokolü 2022-2023’te 81 ilde 703 okula yaygınlaştırıldı. Manevi danışmanlık adıyla imam, vaiz, vaize, müezzin vb. okullarda istediği çalışmayı yürütebilecek. Bu protokolün yirmi iki yıldır yüzlerce tarikatla imzalanan protokollerden en temel farkı kalıcı ve sürekli olmasıdır.

Bu projenin arkasından ellerini ovuşturarak bekleyen tarikat ve cemaatler olduğunu biliyoruz. Önceki yıllarda okulların arka kapısından giren dinci vakıf ve dernekler tarikat ve cemaat MEB,Diyanet, Gençlik Spor Müdürlüğü aracılığıyla ön kapıdan giriyor.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" sloganı ile hayata geçirilirken çevre ile kurulan temasın nasıl olacağı da somutlanmış oldu. İlkokul öğrencilerine mezarlıkları temizlemeleri için etkinlik düzenleyen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliği sosyal medya hesabında duyurdu. Çocuklar önce köy camisinde bir araya getirildi. Cami ziyaretinden sonra da Menteşe'deki Düğerek Mezarlığı'na götürülen çocuklara mezarların otları temizletildi.

Çocukların kurumlar tarafından mezarlık ziyareti ya da temizliği gibi etkinliklere katılımı, çocukların karakteri, yaşı, önceki deneyimleri, kaygı düzeylerine bağlı olarak pek çok ruhsal hastalığın tetikleyicisi olabilir.

Laik ve bilimsel eğitim eşit ve özgür yarınların güvencesidir. Hiç bir çocuk laik, bilimsel ve kamusal olmayan eğitime zorlanamaz. Protokol yapılarak kamu gücünün bu şekilde kullanılması kabul edilemez. Öğretmenler ve veliler çocuklarımıza sahip çıkacaktır.

Bilimin ve aklın ışığında, nitelikli kamusal eğitimi kurmak için ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı, bir arada yaşamanın mümkün olduğu bir toplumda yaşamak için toplumun tüm kesimleri Laik eğitim mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz."