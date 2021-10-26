Solomon Adaları'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 ölü

Solomon Adaları'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patlaması sonucunda aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Dış Haberler

Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da bir bombanın patlaması sonucunda bir baba ve oğul yaşamını yitirdi.

Babanın patlama sırasında, oğulun iki saat sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yetkililer, patlamada  anne ve bir diğer oğulun ağır yaralandığını ve şu anda hastanede tedaviye alındıklarını bildirdi.

Patlamanın iki kişide de sağırlığa neden olduğu kaydedildi.

Yeni Zelandalı RNZ kanalının aktardığına göre, bomba, ailenin evlerinin yanında yaktıkları bir ateşin önünde durdukları sırasında patladı. Bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Solomon Adaları'nda 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya arasında muharebeler yaşanmıştı.

Haber

Şeker bile yiyemez ki kâat gibi yanan çocuk... Hiroşima'nın 76. yılı

 