Solomon Adaları'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 2 ölü

Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da bir bombanın patlaması sonucunda bir baba ve oğul yaşamını yitirdi.

Babanın patlama sırasında, oğulun iki saat sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yetkililer, patlamada anne ve bir diğer oğulun ağır yaralandığını ve şu anda hastanede tedaviye alındıklarını bildirdi.

Patlamanın iki kişide de sağırlığa neden olduğu kaydedildi.

Yeni Zelandalı RNZ kanalının aktardığına göre, bomba, ailenin evlerinin yanında yaktıkları bir ateşin önünde durdukları sırasında patladı. Bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Solomon Adaları'nda 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ile Japonya arasında muharebeler yaşanmıştı.