Daha önce partisinin bir grup toplantısında solcular için “salaklar” ifadesini kullanan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bu sefer de grup toplantısının çıkışında gazetecilere mesleklerini öğretmeye kalkıştı.

Manifesto’yu da Tamirci Çırağı’nı da anlamadığı ortaya çıkan Akşener solculara “gelin benden öğrenin” demişti. İYİP Genel Başkanı şimdi de gazetecileri “saygısızlıkla” suçladı.

İYİP Genel Başkanı Akşener’e, partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından, Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Togo Kuleleri’nde görüştüğü ve Aygün’e Ankara belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddialarına ilişkin soru yöneltildi.

Basın mensuplarına "Çekilin çekilin" diyen ve soruya cevap vermeyeceğini belirten Akşener, “Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için ‘acaba izin veriyor musunuz?’ diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok” ifadesini kullandı.

🔴Solculuktan sonra şimdi de gazetecilik öğretmeye kalkıştı: Akşener yine sınıfta kaldı



ÇGD: Siyasetçilerin görevi gazetecilere had bildirmek değildir, gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruzhttps://t.co/EoVD30zvRs pic.twitter.com/bR4U2Np25A — soL Haber (@solhaberportali) October 18, 2023

ÇGD: Gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruz

ÇGD Ankara Şubesi ise Akşener'in basın mensubuna yönelik tavrına tepki gösterdi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasetçilerin görevi gazetecilere had bildirmek değildir! Gazetecilerin soru sormasını, kendi siyasi manevraları uğruna engellemeye çalışan parti liderlerine gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruz" denildi.

Parlamento Muhabirleri Derneği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Akşener'in tavrını kınadı:

"Bir gazetecinin kamuoyuna mal olmuş bir gelişme ile ilgili sorduğu soru karşısında sergilenen tavrı ve kullanılan ifadeleri Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) olarak kınıyoruz."

'Tüm gazetecilerden özür dilemeli'

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden daha sonra yapılan açıklamada Akşener özür dilemeye çağrıldı:

“Gazeteciler için soru sormak yalnızca bir hak değil, ondan da önce bir görevdir. Görevini yaptığı için meslektaşımıza adeta ‘azarlar’ gibi tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meslektaşımız özelinde tüm gazetecilerden özür dilemelidir. Özgür basın, demokrasinin teminatıdır! Siyasetçilerin, gazetecileri soru sormaktan alıkoymaya çalıştığı her an, demokrasimizin temellerine saldırıdır. Basına yönelik bu tür saygısız tutumlara sessiz kalmayacak, demokrasiyi savunmaya ve basın özgürlüğünü korumaya devam edeceğiz.”





Solculara 'salaklar' demişti