Akşener: 'Manifesto'yu, Kapital'i okumamış salak solcular'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında "Manifesto'yu da Kapital'i de okumamış salaklar" ifadesiyle solcuları hedef aldı.

Akşener şöyle konuştu:

"Kendini solcu diye tarif eden pek çok gazetecimsi, zamanında gücün elini öpmüştür, güç onu kenara attıktan sonra da solculuğunu keşfetmiştir. Ondan sonra da sınıfsal çelişkinin ne olduğunu bilmeyen cahiller, döner alt sınıftan kabul ettiği bir kadını tahkir eder. Neyin üzerinden? Kabul günü üzerinden tahkir eder.

Ben solun iki şeyini çok benimserim. Birincisi sosyal adaleti, ikincisi sınıfsal çelişkisi. Sınıflar arası geçirgenliği. 15 yıl demokrasiyi sınıflar arası geçirgenliği sağlayan rejim olarak anlattım üniversitede. Doğrudur, giderdim, o kabul günlerinde öğrendiğim yardımlaşma üzerinden o öğrencilerime yardım ettim yardım. Onlara cesaret verdik. Ama bugün işçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal psikolojisini kendine solcu diyen muhteremlerden görüyorum. Yazıklar olsun, yuh olsun. Bu arada eminim Manifesto'yu da Kapital'i de okumamış salaklar. İmtihan edebilirim."

Akşener bırakın Manifesto'yu, Tamirci Çırağı'nı bile anlamamış

Yani Akşener solculara "gelin benden öğrenin" diyor, imtihana çekeceğini söylüyor.

Akşener'den neyi öğrenecekmiş solcular? Demokrasi, sınıfsal geçişkenlikmiş! Akşener, bırakın Manifesto'yu, Tamirci Çırağı'nı bile anlamamış.

Gerçekte Akşener'in atıfta bulunduğu, Cem Karaca'ya ait "Tamirci Çırağı" şarkısının sözleri, tam olarak kapitalizmde "sınıfsal geçişkenlik" denilen sınıf atlama hayallerinin yalandan ibaret olduğuna işaret eder.

Akşener'se kapitalizmin "herkes zengin olabilir, sınıf atlayabilir" şeklindeki tipik sağcı yalanını kullanırken, bırakın Komünist Manifesto veya Kapital'i, şarkının sözlerini dahi anlamadığını ortaya koyuyor.

Akşener solculara "alt sınıfları hakir görüyorsunuz" diye iftira atmak için "İşçisin sen işçi kal" ifadesini kullanıyor, oysa şarkı, aşağılamak bir yana, işçileri sınıfsal geçişkenlik yalanına kanmamaya çağırıyor.