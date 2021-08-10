Solcu Liseliler’in üniversite tanıtım günleri başlıyor

Zorlu bir eğitim sürecinin ardından YKS sınavına giren öğrenciler üniversiteye gitmek için adım atıyor. Başlayan tercih süreci ile birlikte kararsızlık içerinde olan liseliler için ise Solcu Liseliler Üniversite Tanıtım Günleri’ni düzenliyor.

Tanıtım yapacak her üniversiteden katılımcıların olduğu, iki gün boyunca devam edecek etkinlikte üniversiteler kendi masalarını kuracak aynı zamanda masalarda tercih danışmanlığı yapılacaktır. Tanıtım günleri 10-11 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da saat 12.00 ile 16.00 arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde, İzmir'de 4 farklı noktada, Antalya'da ise 2 noktada gerçekleşecek.

Tanıtım Yapacak Üniversitesiler

1-) İstanbul Üniversitesi ( Cerrahpaşa ile )

2-) Yıldız Teknik Üniversitesi

3-) Marmara Üniversitesi

4-) İstanbul Teknik Üniversitesi

5-) Boğaziçi Üniversitesi

6-) Galatasaray Üniversitesi

7-) Mimar Sinan Üniversitesi

8-) Türk- Alman Üniversitesi

9-) Bilgi Üniversitesi

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