Solcu Liseliler'den kaçak tarikat okuluna tepki

Geçtiğimiz günlerde devlet koruması altındaki çocukların bakanlık tarafından kampına gönderdiği ortaya çıkan Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı, bugün de “kaçak lise” ile gündeme geldi.

Tarikata bağlı vakfın, İstanbul’da “Anadolu Lisesi” statüsünde eğitim verdiği ve açıktan diploma sağladığı ortaya çıkmıştı.

Solcu Liseliler konuya dair “Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Hayali: Eğitimi Tarikatların Yönetmesi” başlıklı bir açıklama yayımlayarak konuya tepki gösterdi. MEB’in laik ve parasız eğitim sağlamakla sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada okullara “manevi danışman” adı altında imamların atanması ve Bakan Yusuf Tekin’in karma eğitimi hedef alan sözleri eleştirildi.

Liselilerin “parasız ve laik eğitim haklarına” sahip çıkacağının altının çizildiği açıklamada, bugün ‘açık liseye’ kayıtlı 1 milyon 200 bin öğrenci olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, özel okullar günden güne artarken birçok öğrencinin sözde ücretsiz olan devlet okullarında okuyacak maddi imkanlara bile sahip olmadığı vurgulandı.

"MEB resmen parası olan okusun, parası olmayan da 'açık liseye yazılsın' diyor. Bu öğrencilerin kaçına tarikatlar, cemaatler tarafından ‘eğitim’ verildiğini ise kimse bilmiyor" denilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Tüm bunlar olurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ‘karma eğitim zorunlu değildir’ sözleriyle gündeme geliyor ve okullara ‘manevi danışman’ adı altında imamlar atanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in hayali eğitimi tarikatların yönetmesi olabilir ama koltuğunu işgal ettiği MEB bu ülkenin çocuklarına laik ve parasız eğitim sağlamakla sorumlu.

Bu hakkımıza sahip çıkacak, tarikatları da işbirlikçilerini de ülkemizden def edeceğiz.”