Solcu Liseliler’den 15 yaşındaki motokuryenin ölümüne tepki

Solcu Liseliler, Kayseri'de 15 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Mehmet Akif Zengin'in motokuryelik yaparken yaşamını yitirmesinin ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Sıra arkadaşlarımızı çalışmak zorunda bırakan ve canımıza kasteden bu düzeni yıkacağız" ifadelerine yer verilirken, TKP Kayseri İl Örgütü binasına “Çocuk İşçi Kurye Katili Patron Düzenini Yıkacağız” yazılı bir pankart asıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sıra arkadaşlarımızı çalışmak zorunda bırakan ve canımıza kasteden bu düzeni yıkacağız! Kayseri'de 15 yaşındaki meslek liseli Mehmet Arif Zengin motokuryelik yaparken bir otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti. Bu cinayetin tüm sorumlularından derhal hesap sorulmalı!"