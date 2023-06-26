Solcu Liseliler: Mehmetlerin hesabını soracak, eşitlikçi bir Türkiye'yi kuracağız

Solcu Liseliler Kayseri'de meslek lisesi öğrencisi Mehmet Akif Zengin'in motokuryelik yaparken yaşamını yitirmesinin ardından "Gençleri katleden patron düzenini başınıza yıkacağız" başlıklı bir açıklama yaptı.

Solcu Liseliler tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri'de 25 Haziran günü gece 00.30 civarında katil patron düzeni henüz 15 yaşında olan bir lise öğrencisini aramızdan aldı. Şehit Saim Çekik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Akif Zengin motokuryelik yaparken bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Mehmet, staj adı altında fabrika ve atölyelerde sömürüldüğü yetmezmişçesine 'yaz tatillerinde' çalışmaya mecbur bırakılan bir meslek liseliydi.

Mehmet'in ölümü bir kaza değil cinayet.

Bizler geçinebilmek için çocuk yaşta, uzun saatlerde ve güvencesiz çalışırken bu ülkenin patronları zenginliğine zenginlik katıyor.

Bu cinayetin tüm sorumlularından derhal hesap sorulmalı!

Bir kez daha söz veriyoruz: Gençleri katleden patron düzenini başınıza yıkacağız!

Mehmetlerin hesabını soracak, çocuk yaşta çalışmak zorunda kalmadığımız eşitlikçi bir Türkiye'yi kuracağız."