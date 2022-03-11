Solcu Liseliler: Yaz Tahtaya #HemenDevletleştirme

Solcu Liseliler, "Yaz Tahtaya #HemenDevleştirme’’ başlığıyla mücadele çağrısında bulundu.

Hemen devletleştirme talebinin vurgulandığı Solcu Liseliler açıklaması şöyle:

"Son aylarda yaşadığımız döviz artışları, faturalarımıza gelen zamlar, her gün değişen etiket fiyatları, artan sınav ücretleri… Yaşadığımız bu hayat pahalılığı bizleri içinden çıkılmaz kaygılara sürüklüyor. Aynı zamanda yılın başından beri ülkemizin her tarafından işçi direnişlerinin, eylemlerinin haberini alıyoruz ve artan hayat pahalılığı karşısında insanca bir yaşam için mücadele eden işçilerin kazandığı zafer hepimiz sevindiriyor.

Yaşadığımız bu krizin bizlerden uzak ya da bizlerin hayatını etkilemeden devam etmediğini biliyoruz. Bizler her geçen gün yoksullaşırken, geleceğimiz için kurduğumuz hayallerden vazgeçerken bir avuç insan zenginliğine zenginlik katıyor. Eşitsizliğin, sömürünün, geleceksizliğin kaynağının patron düzeni olduğunu biliyoruz ve tam da bunun için Solcu Liseliler olarak Mart ayı boyunca bulunduğumuz sınıflarda sıra arkadaşlarımızla yan yana gelerek hemen devleştirme talebimizi hep birlikte yükseltiyoruz.

Bulunduğun sınıfındaki arkadaşlarınla birlikte Şubat ayında evinize gelen fatura miktarını Yaz Tahtaya #HemenDevleştirme’ başlığıyla birlikte sınıfındaki tahtaya yaz.

Fotoğrafını çek. Çektiğin fotoğrafı Solcu Liseliler’in sosyal medya hesaplarına, bulunduğun ili ve lisenin adını yazarak ulaştır.

Arkadaşlarınla birlikte Solcu Liseliler’in mektubunu oku.

26-27 Mart’ta yapacağımız etkinliğe tüm sınıf arkadaşlarınla birlikte katıl."

#HemenDevletleştirme

Solcu Liseliler'e aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz:

Twitter: @LiselilerSolcu

Instagram: liseliler.solcu