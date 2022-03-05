Urla'da 'Hemen Devletleştirme' açıklaması

Türkiye'nin her yerinde TKP'nin "Hemen Devletleştirme" çağrısıyla yapılan eylem ve açıklamalar devam ediyor. Bugün Urla'da, TKP'nin çağrısıyla toplanan halk elektrik faturalarına isyan etti. Eylemde söz alan TKP üyesi Bahadır Dülger hemen devletleştirme kampanyası hakkında şunları kaydetti:

"Bizler Urla'da yaşayan işçi, öğrenci, esnaflar olarak bugün burada toplandık. Çünkü artık elektrik faturalarını ödeyemiyoruz. elektrik faturaları yüzünden dükkanı kapanma noktasına gelen esnaflar var. hayat pahalılığı yüzünden okulıu bırakıp ailesinin yanına dönmek zorunda olan öğrenciler var. Bize yalan söylediler. 'Devlet ayakkabı mı üretir. Devlet elektrik m satar?' dediler. Sonucu bu oldu. Bu gün tüm bu dertlerin sorumlusu piyasacılıktır. Kapitalizmdir. Çözümü ise acilen , derhal devletleştirmedir. Bizler, Urlalılar olarak, bir süredir bir imza kampanyası yürütüyoruz. Bu nedenle herkesi bu çabaya destek vermeye, bu düzeni değiştirmeye çağırıyoruz."

Basın açıklaması "Boyun eğme, ekmeğine sahip çık" sloganlarıyla son buldu.