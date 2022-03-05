Dün yapılan zamların ardından benzin ve motorine bir zam daha bekleniyor!

Akaryakıta hergün zam gelirken, önümüzdeki günlerde yeni zamlar olabileceğine ilişkin açıklamalar tepki çekti.

KRT'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 7 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Ankara'da benzinin güncel litre fiyatı ortalama 18,77 lira olurken, İstanbul'da 18,68 liraya, İzmir'de ise 18,80 liraya çıkmıştı.