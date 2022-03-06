Tiyatroculardan ‘fatura’ açıklaması: Devletleştirme talep ediyoruz

Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği (TÜYAD) fatura gündemine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı’na seslenilerek tek tek kapanma noktasına gelen tiyatroların güvencesi için devletleştirmenin gerekli olduğu, tiyatro salonlarının elektrik faturalarının sıfırlanması gerektiği vurgulandı.

"Tiyatrolarımızın güvencesi için tüm enerji şirketlerinin hemen devletleştirilmesini talep ediyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ödenmeyecek, ödemiyoruz'

“Unutulmamalıdır ki fatura yükünden dolayı hiç kimsenin sanat yapma hakkı elinden alınamaz. Bu, halk düşmanlığıdır, sanat düşmanlığıdır. Yaşadığımız fatura saldırısı sadece mevcut iktidarın değil, iktidar olan düzenin saldırısıdır. Bu saldırıya karşı tüm tiyatro emekçilerini ve izleyicilerini birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Sanatımızı susturmaya, salonlarımızı kapatmaya çalışan soygun düzenine karşı susmuyoruz! Hırsızlığın açık göstergesi olan faturalar ödenmeyecek, ödemiyoruz.”