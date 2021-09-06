Solcu Liseliler: Okullarımıza ve mücadeleye geri dönüyoruz!

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla liseli dergisi Solcu'nun yeni sayısı yayımladı.

“1,5 yılın ardından okullarımıza ve mücadeleye dönüyoruz” başlığıyla yayımlanan dergi, bugünden itibaren Türkiye'nin her yanında yüzlerce lisenin önünde öğrencilere ulaştırılacak.

Pandeminin sonuçları

Solcu Dergisi'nin özel sayısında, evde geçirilen kapanma sürecinin lise öğrencilerini nasıl etkilediği, sosyal yaşamdan ve arkadaşlarından uzaklaşan gençlerin neler yaşadığı ve tekrar kapanmanın önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler konu ediliyor. Online eğitim, Solcu Liseliler tarafından fiyasko olarak nitelendirilirken milyonlarca öğrencinin, özellikle de genç kadınların okullarıyla bağının ciddi şekilde zarar gördüğü hatta kiminin okulu bırakmak zorunda kaldığına dikkat çekiliyor.

Dindar nesil projesi çöktü, sıra imam hatiplerde

Liseye geçiş sınavlarında ve üniversite giriş sınavlarındaki başarısızlığa da değinilen dergide, AKP'nin eğitim politikasının sorunları çözmek üzerine değil, başarısızlığı örtmek üzerine kurulu olduğu hatırlatılıyor.

Yeni Milli Eğitim Bakanı için “Kimdir bu Mahmut Özer?" diye sorulan dergide, "Ziya Selçuk piyasacılığının ardından Özer'in gericiliğine" hazırlık için uyarı yapılıyor. Özer'in tarikat ve vakıf bağlantıları ortaya konurken, militan bir AKP'li olmasının da “Bakanlar değişir, eğitimde AKP düzeni sürer" anlamına geldiği belirtiliyor.

Solcu Dergisi'ne TKP örgütleri ile semt evlerinden veya Solcu Liseliler ile iletişim kurularak ulaşılabilir.

Solcu Liseliler ile iletişime geçmek için:

WhatsApp: 0543 481 48 31

Twitter: @LiselilerSolcu