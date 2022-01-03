Solcu Liseliler Nâzım’ın 120. yaş gününde buluşuyor

Solcu Liseliler'in dört yıldır komünist şair Nâzım Hikmet’in doğduğu hafta düzenlediği Nâzım Haftası, bu sene de aynı coşku ve heyecanla gerçekleşecek.

"Yoksulluk da Gericilik de Kader Değil Mücadele Edelim: # Nâzım Gibi" sloganı ile 15-16 Ocak tarihlerinde ülkenin dört bir yanında bir araya gelecek Solcu Liseliler bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2022'ye 'Yoksulluk da Gericilik de Kader Değil Mücadele Edelim #NâzımGibi' diyerek tüm sıra arkadaşlarımızla birlikte Nazım'ın 120. yaş gününde, 15-16 Ocak'ta bir araya geliyoruz.

Geçtiğimiz yılın bir önceki yıllardan farkı yoktu. Küresel salgın, gasp edilen eğitim hakkımız, lise sıralarımızdaki gericilik, artan hayat pahalılığı, ekonomik kriz… Tüm bu sorunların karşısında bize çıkış yolu sunamayan, endişeyle korkuyla yalnız bırakan, bizler yoksullaşırken zenginleşen bir avuç insan ile karşı karşıyayız. Bu karanlığa rağmen yalnız olmadığımızı biliyoruz.

Geçmişi hatırlamak, geçmişi tartışmak… Ancak o günlerden bu zamana bir ışık bulunabiliyorsa ileriye doğru bir adım olabilir. Ve ülkemizde ışık hiç şüphesiz geçmişte de devrimcilerin elinde yükselmiştir. Onların en büyüklerinden birini, Nâzım’ı, hep birlikte yaşatıyoruz. Dilinden düşürmediği kavgasıyla, sosyalizmle, anti emperyalizmle, ödünsüz bir yurtseverlikle ve çok sevdiği partisiyle… Nâzım yanımızdayken ışığı aramamıza gerek yok. Çünkü arkasında gözlerimizi kamaştıran bir mirası var. Öyleyse mücadele edelim #NâzımGibi."