Liseliler gerici öğretmene karşı imza kampanyası başlattı: Kız-erkek oturulmasını yasakladı

Ankara Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali E.’nin gerici söylem ve davranışları öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ali E.’nin derslerinde kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasına izin vermediğini, kıyafetlerine ve koridorda beraber durmalarına karıştığını, iki arkadaşın birbirine sarıldığını gördüğünde gerici söylemlerde bulunduğunu aktaran Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında böyle bir öğretmen istemediklerini dile getirerek bir imza kampanyası başlattılar.

Solcu Liseliler’den açıklama

Konuyla ilgili Solcu Liseliler de bir açıklama yaptı. Açıklamada liselerde gericiliğe izin vermeyeceklerini belirten Solcu Liseliler, bütün sıra arkadaşlarını laik ve bilimsel bir eğitimi kazanmak için birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Açıklama şu şekilde:

"Biz Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri olarak bu okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Ali E.’den şikayetçiyiz. 21. Yüzyılda, böyle bir semtteki böyle bir okulda bu hocanın derslerinde kızlı erkekli oturamamaktan bıktık. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla sarılırken laf yemekten bıktık. Kız öğrenciler olarak hem sınıfta hem koridorda bu adamın bizi izlemesinden, sonra da bizim kılığımıza, kıyafetimize laf etmesinden bıktık. Kendi kokuşmuş fikirlerini bize zorla anlatmasından; cinsiyetçi, gerici, laiklik dışı konuşmalarından bıktık. Bu adamla tek başına mücadele etmek bir sonuç vermiyor. Çağrımız bütün sıra arkadaşlarımıza: Gelin birlikte mücadele edelim! Eğer birlikte olursak laik, bilimsel, cinsiyetçi olmayan bir eğitimiz kazanabiliriz"

İmza kampanyasına katılmak için:

https://docs.google.com/forms/d/1ObWGDf0qVwdGa9Ol12136jGsr6yK_CaBdDqzHL…