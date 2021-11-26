İlkokul müdürü okul duvarlarına dini yazılar yazdırdı

Arnavutköy Aşık Veysel İlkokulu Müdürü Yüksel Bölükbaşı, okul duvarlarına dini yazılar yazdırdı. Yazıların çocukları pedagojik olarak etkileyeceği gerekçesiyle Eğitim-İş Sendikası şikayette bulundu.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan Eğitim-İş İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Hakan Uzun, öğretmen, öğrenci ve velilerin bu yazılardan rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlkokul çağındaki çocukları pedagojik ve ruhsal gelişimini olumsuz olarak etkileyecek bu yazılar nedeniyle okuldaki öğretmenlerimiz, velilerimiz ve yaşları 6 ile 10 arasında değişen öğrencilerimiz rahatsız oldu. Eğitim-İş olarak, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimini korumak ve sağlıklı bir eğitim ortamını tesis etmek adına, söz konusu yazıların kaldırılmasını talep ettik. Bu noktada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetimiz oldu. Şikayetimizin değerlendirileceği söylendi, girişimlerimiz sonucu çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, okul duvarlarına yazdırılan bu yazılar silindi. Ancak, bazı yazılar kaldı. Tablo şeklinde duvarlara asılan bu yazıların halen kaldırılmadığını biliyoruz. Bu konuda da çalışmamız sürmektedir.”

'Okul müdürü şikayetler nedeniyle öğretmenlere mobbing uyguluyor'

Eğitim-İş İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Hakan Uzun, okul müdürü Yüksel Bölükbaşı’nın bu olayın ardından öğretmenlere mobbing uyguladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz öğrencilerimizin eğitim öğretim hakkı için mücadele verirken, okul müdürü bir başka skandala imza atarak, bu şikayetler nedeniyle öğretmenlere mobbing uygulamaya başladı. Konunun takipçisiyiz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ve Talim ve Terbiye Kurulu yönetmeliğinde olmayan bu keyfi, neye, kime hizmet ettiği belli olmayan bu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Okul müdürünü Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasa ve yönetmeliklerinin sınırlarının dışına çıkmaması konusunda uyarıyoruz. Çağdaş, laik ve bilimsel eğitim her çocuğun hakkıdır”