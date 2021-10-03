Solcu Liseliler: Laik ve bilimsel bir eğitimi kazanabiliriz

Solcu Liseliler, eğitim haklarının 1,5 yıl gasp edilmesinden sonra aydınlık bir ülke talepleriyle yan yana geliyor.

“Laik ve Bilimsel Bir Eğitimi Kazanabiliriz” demek için 9-10 Ekim tarihlerinde ülkenin dört bir yanında bir araya gelecek olan Solcu Liseler, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Aydınlık bir gelecek için bu gerici ve karanlık tabloyu tersine çevirecek örgütlü mücadelemizi büyütmek, eğitimin gericileşmesine ve piyasalaştırılmasına karşı bütünlüklü bir karşı koyuşu örgütlememizle mümkün olacak” denildi.

Solcu Liselilerin gerçekleştireceği Laik ve Bilimsel Bir Eğitim Kazanabiliriz buluşmaları hakkındaki açıklamasının tamamı ise şöyle:

“1.5 yılın ardından okullarımıza dönerken, pandemi dönemi boyunca liseliler adına en yakıcı gündem eğitim hakkının gasp edilmesi oldu. Bu süreçte milyonlarca öğrenci online eğitimi sürdürecek kaynaklara erişemedi, erişebilenler de bu biçimde sürdürülmeye çalışılan bir müfredatta bir şey anlayamadı, somut bir karşılık bulamadılar. Eğitimdeki bu bütünlüklü bozulma, milyonlarca öğrenciyi doğrudan veya dolaylı eğitimin dışına sürükledi. Eğitim her düzeyde dayatmaya ve parçalı hale gelmiş durumda.

Bu zorluklara rağmen AKP’nin gerici uygulamalarının, 'yaptım oldu' tavırlarının ve eğitim alanında yarattığı dönülmez tahribatın toplumla uyuşmadığının farkındayız.

Bakanlar, sistemler değişse de; imam hatipleri, zorunlusu- 'seçmelisi' din temelli dersleri, gerici vakıf derneklerin müdahaleleri, müfredatlarıyla eğitimin gericilikle kuşatılması… Bunların hepsi dayatmalarla hayata geçiriliyor. AKP’nin uygulamalarında gerici yaklaşımları dışında bir diğer başlık eğitimin piyasalaştırılması ve sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden planlanması oluyor. AKP kendi ideolojik hedefleri ve sermaye düzeninin ihtiyaçları doğrultusunda, en fazla eğitim alanına müdahale ediyor.

Türkiye’de gençliğin bu tabloya sığmadığını biliyoruz. Bunun için tüm sıra arkadaşlarımızla 9-10 Ekim tarihlerinden buluşuyoruz.

Tam tarihler ve lokasyonlar önümüzdeki günlerde duyurulacak."