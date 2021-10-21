soL TV'de Gökhan Kazbek'in konuğu Kemal Okuyan

soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek'in sunduğu Gündem programının ilki bu akşam yayında olacak.
Saat 21'de başlayacak programın ilk konuğu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan.
Güncel gelişmelerin değerlendirildiği canlı yayın programı soL TV'de.
Gökhan Kazbek'in (@GOKHANKAZBEK) sunduğu #Gündem programının ilk konuğu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan (@OkuyanKemal).— soL TV (@soLTVkanal) October 21, 2021
Güncel gelişmelerin değerlendirildiği canlı yayın programı saat 21:00'de #soLTV 'de. pic.twitter.com/gPLb5ZH4qz