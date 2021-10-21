soL TV'de Gökhan Kazbek'in konuğu Kemal Okuyan

Gökhan Kazbek'in sunduğu Gündem programının konuğu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan olacak. Program saat 21.00'de soL TV'nin Youtube kanalından canlı olarak verilecek.

Haber Merkezi

soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek'in sunduğu Gündem programının ilki bu akşam yayında olacak.

Saat 21'de başlayacak programın ilk konuğu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan.

Güncel gelişmelerin değerlendirildiği canlı yayın programı soL TV'de.

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Kemal Okuyan: Sol bir gece ansızın gelebilir