soL TV'de bugün: Küba'da sosyalizmi savunmak

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20:00 Dünyanın Politikası

Sosyalist Küba ABD'nın boğazında bir dikendir, ve öyle kalacak!

Bugün 26 Temmuz. 1953'te Fidel ve yoldaşlarının devrim mücadelesinde ilk adımı attıkları ve bedel ödedikleri, Moncada Kışlası Baskını'nın yıldönümü. Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Luis Alberto Amorós Nuñez ile 26 Temmuz'u, devrimi ve Küba'da son haftalarda yaşananları, ABD'nin fırsatçı girişimlerini konuştuk.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Küba'da sosyalizmi savunmak

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Küba konuşuluyor. Gazeteci Ceyda Karan moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konukları yazar, çevirmen Celil Denktaş ve Türkiye Barış Komitesi başkanı Murat Akad.