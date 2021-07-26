Meksika Devlet Başkanı: Küba halkına Onur Ödülü verilmeli

Meksika Devlet Başkanı Manuel López Obrador, Simón Bolívar'in 238. doğumgünü vesilesiyle yapılan törene katıldı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez'in de katıldığı törende konuşan Obrador, Küba'nın direnişin simgesi olduğunu söyleyerek, halkına Onur Ödülü verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin dış politikasının Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde hakimiyet kurma üzerine kurulduğunu vurgulayan Obrador, "Küba, bu alanda özel bir konumda. Küba Devrimi, yarım yüzyıldan fazladır ABD'ye meydan okuyarak ülkenin bağımsızlığını güçlendirdi. Boyun eğmeden 62 yıl boyunca direnmek yabana atılacak bir şey değil. Benim düşünceme göre, Küba halkı, ülkelerinin egemenliğini savunma konusunda verdiği mücadele için onur ödülünü hakediyor" dedi.

'İşgal ve darbeler üzerine kurulu politikalar kabul edilemez'

Obrador, ayrıca Amerika Devletleri Örgütü'nün (OAS) özerk bir örgüte dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Örgütün şu an "müdahaleci politikaların dalkavukluğunu üstlendiğini" söyleyen Obrador, "Son iki yüzyılda görülen işgal ve darbeler üzerine kurulu politikalar kabul edilemez. Dayatmalara, müdahalelere, yaptırımlara, dışlamalara, ablukalara veda edelim. Müdahale etmeme, halkların kendi kaderini tayini, anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme prensiplerine başvuralım" diye konuştu.

Öte yandan, Meksika hükümeti, dün yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç yardımı için Küba'ya iki donanma gemisi yollayacaklarını açıkladı.