New York Times'ta ABD Başkanı'na yüzlerce imzalı Küba mektubu: Yaptırımları kaldırın

Dünyanın farklı yerlerinden Küba dostları yazdıkları mektupta ABD Başkanı Joe Biden'a Küba'ya yönelik ABD ablukasının kaldırılmasını talep etti.
ABD Başkanı'na yazılan mektupta ANSWER Koalisyonu'ndan Brian Becker, Black Lives Matter hareketi, Brezilya İşçi Partisi, eski Brezilya lideri Lula Da Silva, Ekvador'un eski devlet başkanı Rafael Correa, eski İngiltere muhalefet lideri Jeremy Corbyn ve Noam Chomsky gibi isimlerin imzaları yer aldı.
Söz konusu mektup New York Times'ta "ilan" olarak yayınlandı. Mektup şöyle: