New York Times'ta ABD Başkanı'na yüzlerce imzalı Küba mektubu: Yaptırımları kaldırın

Dünyanın farklı yerlerinden Küba dostları yazdıkları mektupta ABD Başkanı Joe Biden'a Küba'ya yönelik ABD ablukasının kaldırılmasını talep etti.

ABD Başkanı'na yazılan mektupta ANSWER Koalisyonu'ndan Brian Becker, Black Lives Matter hareketi, Brezilya İşçi Partisi, eski Brezilya lideri Lula Da Silva, Ekvador'un eski devlet başkanı Rafael Correa, eski İngiltere muhalefet lideri Jeremy Corbyn ve Noam Chomsky gibi isimlerin imzaları yer aldı.

Söz konusu mektup New York Times'ta "ilan" olarak yayınlandı. Mektup şöyle:

Bırakın Küba yaşasın!

Sayın Başkan Joe Biden, 23 Temmuz 2021

ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir yola girmenin zamanı geldi. Aşağıda imzası bulunan bizler, Küba halkı arasında çok fazla acıya neden olan Trump Beyaz Sarayı'nın uyguladığı acımasız politikaları reddetmeniz için kamuoyuna bu acil çağrıda bulunuyoruz.

On bir milyonluk bir ülke olan Küba, artan gıda ve ilaç kıtlığı nedeniyle zor bir kriz yaşıyor. Son protestolar dünyanın dikkatini buna çekti. Covid-19 salgını tüm ülkeler için zorlu olduğunu kanıtlarken, ekonomik ablukanın ağırlığı altındaki küçük bir ada için daha da zor oldu.

Gıda ve ilaç ithalatı için dolara erişimin gerekli olduğu göz önüne alındığında, özellikle bir pandemi sırasında havale yasağını ve Küba'nın küresel finans kurumlarını kullanmasını kasıtlı olarak engellemeyi mantıksız buluyoruz.

Pandemi adayı vurduğunda, halkı - ve hükümeti - uluslararası turizmden kamu sağlık sistemlerine, gıda dağıtımına ve ekonomik yardıma gidecek milyarlarca dolar kaybetti.

Salgın sırasında Donald Trump yönetimi ablukayı sıkılaştırdı, Obama'nın açılımını bir kenara itti ve adadaki yaşamı kasten kısıtlayan ve daha fazla acıya neden olan 243 "zorlayıcı önlem" dayattı.

Havale yasağı ve ABD ile Küba arasındaki doğrudan ticari uçuşların sona ermesi, Küba ailelerinin çoğunluğunun refahına engel teşkil ediyor.

12 Temmuz'da "Küba halkının yanındayız" diye yazmıştınız. Durum buysa, derhal bir yürütme emri imzalamanızı ve Trump'ın 243 "zorlayıcı tedbirini" iptal etmenizi istiyoruz.

ABD'nin Küba'ya komşu değil, varoluşsal bir düşman olarak davranmasını gerektiren Soğuk Savaş politikasını sürdürmek için hiçbir neden yok. Trump'ın Başkan Obama'nın Küba açılımını geri döndürme çabalarında belirlediği yolu sürdürmek yerine, sizi ilerlemeye çağırıyoruz. Açılıma devam edin ve ablukayı sona erdirme sürecine başlayın. Gıda ve ilaçtaki ciddi kıtlığı sona erdirmek en önemli öncelik olmalıdır.

23 Haziran'da, Birleşmiş Milletler üye devletlerinin çoğu, ABD'den ablukayı sona erdirmesini istemek için oy kullandı. Son 30 yıldır bu, üye devletlerin çoğunluğunun tutarlı tutumu olmuştur. Ayrıca, yedi BM Özel Raportörü, Nisan 2020'de ABD hükümetine Küba'ya yönelik yaptırımlarla ilgili bir mektup yazdı. "Pandemi acil durumunda" diye yazan mekupta "ABD hükümetinin yaptırımları askıya alma iradesinin olmaması Küba'da daha yüksek acı yaratma riskine yol açabilir!" denilmişti.

Sizden Trump'ın "zorlayıcı önlemleri" sona erdirmenizi ve Obama açılmına geri dönmenizi veya daha da iyisi, ablukayı sona erdirme ve ABD ile Küba arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme sürecine başlamanızı istiyoruz.

Samimi dileklerimizle,

The People's Forum, ANSWER Koalisyonu, CODEPINK, Black Lives Matter, Global Network, Susan Sarandon Silvio, Rodriguez Dominguez (Küba), Danny Gloveri Jane Fonda, Daniel Ellsberg, Mark Ruffalo, Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Lula Da Silva, Jeremy Corbyn (İngiltere), Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Küba Presbiteryen-Reform Kilisesi adına Papaz Dr. Dora Arce Valentin, ABD Ulusal Kiliseler Konseyi adına Papaz Jim Winkler, Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel, Andres Arauz (Ekvador), Güney Afrika Anglikan Kilisesi adına Piskopos Rubin Phillip, Boots Riley, Brian Becker, Chico Buarque (Brazilya), Chris Hazzard, Sinn Fein, David Harvey, CUNY Graduate Center (İngiltere), Dr. Cornel West Dr. Earl D. Trent Jr., Florida Caddesi Vaftizci Kilisesi, Dr. Jill Stein, Yeşiller Partisi, Eduardo (Choco) Roca Salazar (Küba) Emma Thompson (İngiltere) Frei Betto (Brezilya) Gail Walker, IFCO/Barış İçin Papazlar, Gleisi Hoffman, İşçi Partisi (PT) (Brezilya), Israel Rojas Fiel, Duo Buena Fe (Küba) Jackson Browne, Jodie Evans, CODEPINK, Yurtsuz İşçiler Hareketi-MST (Brezilya) Manolo De Los Santos, Manu Pineda (İspanya) Marisa Tomei, Mark Weisbrot, Medea Benjamin Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi, CODEPINK, Miguel Barnet Lanza (Küba), Nancy Morejon (Küba), Nnimmo Bassey (Nijerya) Noam Chomsky, Oliver Stone, Opal Tometi, Prof. Judith Butler, Prof. Raj Patel, Prof. Roxanne Dunbar-Ortiz, Reinerio Arce, Institute Superior Ecumenic° de Ciencias de las Religiones (Küba), Dünya Reform Kiliseleri Cemaati adına Papaz Dr. Chris Ferguson, Papaz Dr. Liz Theoharis, Papaz, Raul Suarez, Dr. Martin Luther King Jr. Anıt Merkezi (Küba) Rudelmar Bueno de Faria, ACT Alliance Vi Vermont Eyalet Emek Konseyi, AFL-CIO, Vijay Prashad, Wagner Moura (Brezilyal) Yanis Varoufakis (Yunanistan) • Aaron Mate • Abahlali basefvljondolo Movement (South Africa) • Abby Martin • Acacio Zuniga Leite, Associacao Brasileira de Reforma Agraria (Brasil) • Adam Gogola, Blind Adam and The Federal League • Adam Kotsko, Shimer Great Books School, North Central College • Adriana de Franca, advogada (Brasil) • Ajamu Baraka, Black Alliance for Peace • Alan Singer • Alderperson Carlos Ramirez-Rosa • Aldo 'Bocafloja' Villegas • Alejandro Zuniga • Alexandre Henrique Bezerra Pines, Centro Sabia e Articulacao no Semiarido Brasileiro (ASA) (Brasil) • Alexis Moncada • Alicia Castro (Argentina) • Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE) • Alon Feuerwerker (Brasil) • Altamiro Borges (Brasil) • Altamiro Borges, Centro de Estudos de lvtidia Bard, de Itarare (Brasil) • Alvaro Salgado, Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indigenas (Mexico) • Amanda Yee • Ammar Ali Jan, Haqooq-e-Khalq Movement (Pakistan) • Ana Cortes • Angelica Salazar, Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE) • Annie Lacroix-Riz • Anti-Flag • Antonio Y. Vazquez-Arroyo • Anya Parampil, The Grayzone • Astra Taylor, Debt Collective • Atilio A Boron (Argentina) • Atilio Boron (Argentina) • August H. Nimtz, University of Minnesota • Augusta Eulalia Ferreira, Sindicato dos Advogados de Sao Paulo (Brasil) • Beatrice pita • Beatriz Cerqueira, (PT) MG (Brasil) • Ben Norton • Ben Wilkins • Bernardo Cotrirn (Brasil) • Bernardo Cotrim (Brasil) • Bernardo Mancano Fernandes (Brasil) • Bishop Ismael Laborde Figueras, United Evangelical Church in Cuba Lutheran Synod (Cuba) • Breno Altman (Brasil) • Bruno de Paiva e Souza, Igreja Reina (Brasil) • Bruno de Paiva e Souza, Igreja Reina (Brasil) • Bruno Jaffre • Byron Vu • Camilo Molina • Carlos Gabas, Consercio de Desenvolvimento Sustentavel do Nordeste (Brasil) • Carol Pruner, ABID (Brasil) • Charles Fredricks • Chris Gude • Chris Hazzard, Sinn Fein (Ireland) • Chris Hedges • Christian Appy, University of Massachusetts, Amherst • Cindy Sheehan • Clare Daly (Ireland) • Claudia de la Cruz, The People's Forum • Cliff Smith, United Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers, Local 36 • Colonel Ann Wright, Veterans for Peace and CODEPINK • Comite 68 (Mexico) • Commissioner Mariah Parker, Athens-Clarke County Unified Government • Corey Robin • Corporacion colectivo CreAccion • CUBA Solidarity Forum Ireland • Cuba Solidarity Forum Ireland • Daniel Montero, Belly of The Beast • Dario Ulloa • Darryl Accone, New Frame (South Africa) • David Adler, Progressive International • Democratic Socialists of America • Derek DePratter • Derek Ide, University of Houston • Devyn Springer, Walter Rodney Foundation • Deyvid Souza Bacelar da Silva, FUP - Fedora* Unica dos Petroleiros (Brasil) • Dianet Martinez Valdes, World Student Christian Federation - Latin America (Cuba) • Dianna Cohen, Plash, Pollution Coalition • Digna Guerra (Cuba) • DISPARADA - Partido dos Trabalhadores (PT) (Brasil) • Doris Smith • Doug Henwood • Douglas Belchior, Coalizao Negra per Direitos e Uneafro Brasil (Brasil) • Dr Gerald Horne • Dr Jean Dreze • Dr Magali Menezes (Brasil) • Dr Maria Tamiolaki • Dr Neil Harvey, New Mexico State University • Dr Randall Williams • Dr Rupa Shah • Dr. Albena Azmanova • Dr. Barbara Applebaum • Dr. Barbara Ransby • Dr. Barbara Winslow • Dr. Charisse Burden-Stelly • Dr. Christina Jackson, Stockton University • Dr. Chuck Churchill • Dr. Curry Malott • Dr. Cyrus Bina, University of Minnesota • Dr. David Dulceany • Dr, David McNally • Dr. Enrique Aleman Gutierrez, Plataforma Cubana Pra el Dialogo Intereligioso (Cuba) • Dr. Gilberto Lopez y Rivas (Mexico) • Dr. Jacques Pauwels • Dr. Jamil Murad, Centro brasileiro pela Solidariedade aos povos e luta pela Paz (Brasil) • Dr. Jennifer Ponce de Leon, University of Pennsylvania • Dr. Jerise Fogel, Montclair State University • Dr. John Harfouch • Dr. Josiah Rector • Dr. Julia Alekseyeva • Dr. Julio Vernon Ruiz, MD, FORNORM • Dr. Katharine Jackson, University of Dayton School of Law • Dr. Kenneth Hammond, New Mexico State University • Dr. Larry Busk • Dr. Marcos Oliveira (Brasil) • Dr. Nadia Marsh • Dr. Nathaniel George, Harvard University • Dr. Nazia Kazi, Stockton University • Dr. Pablo Gonzalez Casanova (Mexico) • Dr. Paloma Checa-Gismero, Swarthmore College • Dr. Richard Benson • Dr. Richard MacMaster • Dr. Robin D. G. Kelley • Dr. Roosbelinda Cardenas • Dr. Roosbelinda Cardenas • Dr. Rosemari Mealy, Any College of NY (CUNY) • Dr. Silvia Arrom • Dr. Tamara Lee • Dr. Tom Alter • Dr. Tomomi Kinukawa • Dr. William I. Robinson • Dra. Josefina Morales (Mexico) • Dream Defenders • Edevaldo de Medeiros (Brasil) • Edevaldo de Medeiros (Brasil) • Eduardo Alvares Moreira (Brasil) • Eliane Dias Caffe Alves, Cineasta • Ellen Schrecker • Ericah Azeviche, A Revolta da Lampada, Coletiva ComunaDeusa (Brasil) • Ertugrul Kiirkcii, Peoples' Democratic Party (HDP) (Turkey) • Esteban Jimenez • Estela Vazquez • Esther iverern, Journalist • Etienne Balibar, Kingston University London • Eugene Puryear, BreakThrough News • Eve 6 • Fernando Chavez, Son of Cesar Chavez • Fernando Morais (Brasil) • Flavia Lacerda (Brasil) • Former Assistant Secretary Education and Public Service Smithsonian Institution • James Counts Early, Institute for Policy Studies Board • Francisco Lopez Sacha (Cuba). 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