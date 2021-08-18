soL TV'de bu akşam saat 20.00'de soL Bilim ve Aydınlanma programı izleyenlerle buluşacak. Programın bugünkü bölümünün konusu, bu ayın başında düzenlenen Bilim ve Aydınlanma Akademisi yaz kampı olacak.
Programın bu bölümünün tanıtımı şöyle:
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV'de bugün: Bilim ve Aydınlanma Akademisi yaz kampı
soL TV'de bu akşam saat 20.00'de soL Bilim ve Aydınlanma programı yayınlanacak.
Haber Merkezi
soL TV'de bu akşam saat 20.00'de soL Bilim ve Aydınlanma programı izleyenlerle buluşacak. Programın bugünkü bölümünün konusu, bu ayın başında düzenlenen Bilim ve Aydınlanma Akademisi yaz kampı olacak.
Programın bu bölümünün tanıtımı şöyle: