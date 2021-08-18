soL TV'de bugün: Bilim ve Aydınlanma Akademisi yaz kampı

soL TV'de bu akşam saat 20.00'de soL Bilim ve Aydınlanma programı izleyenlerle buluşacak. Programın bugünkü bölümünün konusu, bu ayın başında düzenlenen Bilim ve Aydınlanma Akademisi yaz kampı olacak.

Programın bu bölümünün tanıtımı şöyle:

soL Bilim ve Aydınlanma Programında bu hafta, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin 4. Yaz okulunu konu ediyoruz. 2-6 Ağustos tarihlerinde Karaburun Dolungaz Şirinbaba kamp alanında düzenlenen yaz okulu “20. yüzyılda sınıf mücadeleleri ve bilim felsefesi” başlığında toplandı. Yaz okulunda, 20. yüzyılda sınıf mücadelelerinin dönemlendirilmesinden Marksist bilgi teorisine, Frankfurt okulundan post modernizmin eleştirisine kadar farklı başlıklarda sunuşlar yer aldı. Ayrıca Ege’de işçi sınıfının hafızasına kazınmış bir direniş olan Tariş direnişini konu alan yönetmenliğini Hülya Karcı’nın yapmış olduğu “Bir Makas Değişimiydi Tariş” belgeselinin de gösterimi ve dönemin tanıklarıyla söyleşi de gerçekleştirildi.

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