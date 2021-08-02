Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yaz Okulu bugün başlıyor

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından 2-6 Ağustos tarihlerinde Karaburun Dolungaz Şirinbaba kamp alanında düzenlenen yaz okulunun bu yılki konusu “20. yüzyılda sınıf mücadeleleri ve bilim felsefesi”.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından her yıl düzenlenen yaz okullarının dördüncüsünde geçen yüzyılda birçok tartışmaya neden olan bilim felsefesindeki olaylar sınıf mücadeleleri tarihine koşut olarak izlenip tartışılacak.

Beş gün boyunca aşağıdaki gündem izlenecek:

BAA Yaz Okulu, 2-6 Ağustos 2021, Karaburun (Dolungaz)

20. yüzyılda sınıf mücadeleleri ve bilim felsefesi

2 Ağustos Pazartesi

20. Yüzyılda sınıf mücadelelerinin dönemlendirilmesi ve bilim felsefesi-Erhan Nalçacı



3 Ağustos Salı



Ekim Devrimi'nin etkisi ve Marksist bilgi teorisi-Nevzat Evrim Önal



Frankfurt Okulu üzerinden karşı-devrim ve psikanaliz-Tolga Binbay, Endam Köybaşı



4 Ağustos Çarşamba



Mantıksal pozitivizmin eleştirisi-Kıvanç İbrahim Ünlütürk



20. yüzyıl fiziği etrafında sınıf mücadelesi-Hasan Karabıyık



5 Ağustos Perşembe

Kuhn ve ”Bilimsel devrimlerin yapısı”na eleştiri-Erhan Nalçacı

Lakatos’un metodolojisi üzerine-Oğuz Şavk

Popper ve tarihçilik-Sercan Kabaklı



6 Ağustos Cuma



Karşı devrim ve post-modernizm-Engin Özkan

Ayrıca Salı ve Perşembe akşamları iki sunuşa yer verilecek. Salı akşamı 20.30’da Zuhal Okuyan “Bedrettin İsyanında Börklüce ve Karaburun” konulu bir sunuş gerçekleştirecek.

Perşembe günü akşamı ise Hülya Karcı’nın yönetmenliğini yaptığı “Bir Makas Değimiydi Tariş” başlıklı belgesel gösterimi yapılacak. Sonrasında Tariş direnişine katılanların katkılarıyla bir tartışma yürütülecek.