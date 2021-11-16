Bakış'ta Kemal Okuyan'a bu hafta soruları gazeteci Barış Terkoğlu soruyor.
Bakış'ta bu hafta Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" ifadesi ile başlayan tartışma, solda ittifak görüşmeleri ve Selahattin Demirtaş'ın sola soruları ele alınacak.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV'de bu akşam: Kemal Okuyan'la Bakış
Kemal Okuyan'la Bakış'ta bu hafta Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' ifadesi ile başlayan tartışma, solda ittifak görüşmeleri ve Selahattin Demirtaş'ın sola soruları ele alınacak.
Haber Merkezi
Bakış'ta Kemal Okuyan'a bu hafta soruları gazeteci Barış Terkoğlu soruyor.
Bakış'ta bu hafta Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" ifadesi ile başlayan tartışma, solda ittifak görüşmeleri ve Selahattin Demirtaş'ın sola soruları ele alınacak.