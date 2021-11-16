soL TV'de bu akşam: Kemal Okuyan'la Bakış

Kemal Okuyan'la Bakış'ta bu hafta Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' ifadesi ile başlayan tartışma, solda ittifak görüşmeleri ve Selahattin Demirtaş'ın sola soruları ele alınacak.  

Haber Merkezi

Bakış'ta Kemal Okuyan'a bu hafta soruları gazeteci Barış Terkoğlu soruyor.

Bakış'ta bu hafta Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" ifadesi ile başlayan tartışma, solda ittifak görüşmeleri ve Selahattin Demirtaş'ın sola soruları ele alınacak.  

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