soL TV İstanbul Ümraniye'de yurttaşlara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu.
Yurttaşların cevabı çoğunlukla "ekonomi" oldu.
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Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
soL TV | Yurttaşlar yanıtladı: Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?
'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna yurttaşlar 'ekonomi' yanıtını verdi.
Haber Merkezi
soL TV İstanbul Ümraniye'de yurttaşlara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu.
Yurttaşların cevabı çoğunlukla "ekonomi" oldu.
soL TV'ye buradan abone olabilirsiniz.