soL TV | Yurttaşlar yanıtladı: Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna yurttaşlar 'ekonomi' yanıtını verdi.

Haber Merkezi

soL TV İstanbul Ümraniye'de yurttaşlara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu.

Yurttaşların cevabı çoğunlukla "ekonomi" oldu.

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