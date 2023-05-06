soL TV | 'Yeni Bir Ülke Kurmak İçin... Kadın, Emek, Cumhuriyet'

Türkiye Komünist Partisi, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde Akademisyen-Yazar Kaya Tokmakçıoğlu'nun moderatörlüğü, Siyasetçi-Yazar Güldal Okuducu ve TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'ın katılımıyla "Yeni Bir Ülke Kurmak İçin... Kadın, Emek, Cumhuriyet" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Kaya Tokmakçıoğlu'nun ve seyircilerin sorularını yanıtlayan Güldal Okuducu ve Senem Doruk İnam, kadın mücadelesi için emek, laiklik ve cumhuriyet mücadelesi vurgusu yaptı.