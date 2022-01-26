soL TV | Trendyol işçisi kazandı: 'Firma yüzde 600 büyüdüyse en büyük emek işçinin'

Kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı eyleme geçen Trendyol işçileri haklarını aldı. Geri adım atan Trendyol, işçilerin taleplerini büyük oranda kabul etmek durumunda kaldı.

Öte yandan bugün ülkenin pek çok yerinde eylem yapan Trendyol işçisi, neden kontak kapattığını anlattı.

İşçilerden biri, "Mücadelemiz insanca yaşayabilmek, evimize çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürebilmek için. Bize dayatılan bu köle sistemine karşı çıkıyoruz. Hakkımızı korumak istiyoruz" diye konuştu. "Kimse oturduğu yerden büyümedi. Bu firma yüzde 600 büyüdüyse en büyük emek işçinin emeği" diyen Trendyol emekçisi şunları söyledi:

"Kimse bedavadan para vermiyor. Elektriğe, doğalgaza zam gelmiş. Hava karlı, araban kaza yapsa kimse destek olmuyor. Bir arkadaşımız hastalandı testi negatif çıksın da çalışabilsin diye ağladı. Pozitif çıksa faturasını ödeyecek, ekmeğini verecek yok. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. En azından yalan olan rakamı yüzde 36'yı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bize 'masraflar çıkınca elinize 9 bin lira kalacak dendi. Elimizde 2 bin-3 bin kalıyor. Asgari ücret bile değil."