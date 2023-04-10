soL TV | TKP'den Ankara'da 'Büyük Halk Buluşması'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) dün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda "Büyük Halk Buluşması" başlığıyla 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir buluşma gerçekleştirdi.

“TKP hakkında her şeyi anlatıyoruz!” denilerek çağrı yapılan buluşmada, TKP’nin seçimden ne beklediği, cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağı, neden devletçiliği savunduğu, din düşmanı olup olmadığı, Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri gibi kendisiyle ilgili çok tartışılan konulara açıklık getirildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmacı olarak katıldığı buluşmada, Şair Nihat Behram, Müzisyen Gülcan Altan ve Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın sahne aldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi adına Thanasis Pafilis, buluşmada konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’nin her noktasından gelecek 600 TKP milletvekili adayı da buluşmada yerini alırken, TKP emekçilerin sesi olacak adaylarını da bu toplantıyla tanıttı.

Toplantıyı soL TV'den izleyebilirsiniz.