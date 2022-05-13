Manisa’nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 8 yıl geçti. Madenci ailelerinin ve avukatların yürüttüğü Soma davasında 301 işçinin ölümünden sorumlu olan tutuklu hiçbir sanık kalmazken, davanın avukatlarından Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay ise çeşitli gerekçelerle tutuklu bulunuyor.
soL TV | Soma'nın yıldönümünde adalet 8 yıldır göçük altında
soL TV, Soma katliamının yıldönümünde 'Soma'nın yıldönümünde adalet 8 yıldır göç altında' başlığıyla bir haber yayınladı.
Haber Merkezi