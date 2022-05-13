Soma Katliamı: 'İşçinin mezarda değil iktidarda olduğu bir düzen için…'

Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden tam 8 yıl geçti. Katillerin, sorumluların, göz yumanların tamamı şimdilerde elini kolunu sallayarak geziyorlar.

Türkiye Komünist Partisi, katliamın 8. yılı dolayısıyla bir açıklama yaparak "Bu düzen işçileri öldürüyor. Soma’da olanlar bu düzenin iktidarıyla, bürokrasisiyle, adalet sistemiyle, her şeyiyle patronları koruduğunu gösterdi" derken, "Suça bulanmış bu düzeni değiştireceğiz. Madencinin mezarda değil iktidarda olduğu, işçiler için eşit, özgür ve yaşanası bir düzen kuracağız" ifadesini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

İşçinin mezarda değil iktidarda olduğu bir düzen için…

Soma’da 301 madencinin katledilmesinin üzerinden 8 yıl geçti.

Soma’da olanlar bu düzenin tepeden tırnağa işçi düşmanı olduğunun kanıtıdır.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, yaşanan katliamı “madencinin fıtratı” olarak tanımladı. Yardımcıları, tepki gösteren madencileri tekmeledi. Yıllar süren davaların ardından tutuklu kimse kalmadı.

Dönemin başbakanı şimdi Cumhurbaşkanı.

O gün Soma sokaklarında madencileri tekmeleyen müsteşar bugün yurtdışı ataşesi.

Maden ocağının sahibi patronlar ise ellerini kollarını sallaya sallaya aramızda dolaşıyor.

İş cinayetlerinde her gün en az dört işçi yaşamını yitiriyorsa, işçilerin yaşamları güvence altına alınmıyor, patronlar işledikleri cinayetlerin hesabını vermiyorsa sorumlu bu düzendir. Sorumlu bu düzende her zaman kazanan patronlardır.

Bu düzen işçileri öldürüyor. Soma’da olanlar bu düzenin iktidarıyla, bürokrasisiyle, adalet sistemiyle, her şeyiyle patronları koruduğunu gösterdi.

Suça bulanmış bu düzeni değiştireceğiz.

Madencinin mezarda değil iktidarda olduğu, işçiler için eşit, özgür ve yaşanası bir düzen kuracağız.

Türkiye Komünist Partisi