Soma faciasının üzerinden 8 yıl geçti: Tazminatlarını alamayan aileler var

13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının üzerinden 8 yıl geçti. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen açılan maddi ve manevi tazminat davalarının hâlâ sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun soru önergesine cevap veren Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hayatını kaybeden 301 madenci için Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü aleyhine 682 dava açıldığını ve yargılama süreci devam ettiği için tazminat alamayanların sayısının 194 olduğunu açıkladı.

Bakırlıoğlu, "Ailelerin tazminat alamamasının tek nedeninin facianın yaşandığı Eynez ocağının ruhsat sahibi Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davalarını istinafa ve Yargıtay’a götürerek süreci uzatmasıdır" dedi.

Kınık-Elmadere köyünde ikamet eden Kilinç ailesini ziyaret ettiklerini belirten Bakırlıoğlu, Soma maden faciasında oğlunu ve iki damadını kaybeden ailenin tazminat alamadıklarını ifade etti. Bakırlıoğlu, Tahir Kilinç'ın kızları ve geliniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Bakırlıoğlu maden faciasında babalarını kaybeden Berkay ve Eray Korkmaz kardeşler ile eşini kaybeden Havva Şen'in de uzun süren yargılama süreci nedeniyle tazminatını alamadıklarını dile getirdi.

194 dava hâlâ sonuçlanmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in soru önergesinde verdiği cevaba göre yargılama süreci devam ettiği için tazminat alamayanların sayısı 194. Önergeye göre dava süreci biten ve icra yoluyla hak sahiplerineyse 309 milyon ödeme yapıldığı öğrenildi.

Davalar için 42 milyon lira yargılama gideri ödendiğini ifade eden Bakan Dönmez, bunun 33 milyon lirasının Soma Kömürleri A.Ş.’nin teminatlarından kesildiğini, TKİ ve Soma Kömürleri A.Ş.’nin taraf olduğu davalar için 2,7 milyon lira teminat mektubu komisyon ücreti ödendiğini belirtti.

Soma davasında bir tek tutuklu kalmadı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Şirketin yöneticisi olan ve kazanın sorumlusu olarak hapis ceza alanlar bile işten atılan işçilerle birlikte tazminatlarını aldılar, hatta kat ve kat daha fazla tazminat aldılar. Kazanın sorumlularından bir kişi bile cezaevinde kalmadı, hepsi tahliye oldu. Mahkemeler TKİ Genel Müdürlüğü'nü sorumlu olduğuna karar vermişken ve yüzlerce madenci ailesine tazminatları ödenirken TKİ’nin hâlâ temyiz ve itirazlarla yargılama sürecini uzatmaya çalışması hem kamu zararı oluşmakta hem de aileler mağdur edilmektedir.

'Ailelerin alacakları tazminatlar eriyor'

Yerel mahkemeler tazminat kararlarını vermiş ve Yargıtay kararları onayarak bir içtihat oluşturmuştur. TKİ’nin yönetim kurulu kararı bu tazminatları ödeyebileceğini bunun için Yargıtay sürecini beklemesine gerek olmadığını belirtmektedirler. Fakat TKİ ısrarla yargılama sürecini uzatmaya çalışmaktadır. Bu durumda hem yargılama giderleri masrafları hem de ödeyeceği faizle devleti de zarara uğratmaktadır. Kaldı ki ailelerin alacakları tazminatlar da bu yüksek enflasyon altonda günden güne erimektedir.

Kamuoyunda kazadan hemen sonra tüm ailelere tazminatların ödendiği zannediliyor. Fakat durum öyle değil aileler yıllar süren mahkemeler sonunda ancak tazminatları alabildiler. 194 kişi hâlâ tazminatını alamamış.Soma maden faciasından doğan tazminat alacakları ile istinaf ve Yargıtay kararları artık içtihat haline gelmiş durumda.

Kime ne kadar maddi ve manevi tazminat ödeneceği bilirkişi raporları ve ilk derece mahkemeleri kararları ile belli olmuştur. TKİ artık içtihat haline gelmiş kararlara itiraz etmekten feragat etmeli uzlaşarak tüm mağdur ailelere tazminatlarını ödemelidir."