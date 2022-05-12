Soma faciasının üzerinden 8 yıl geçti: Tazminatlarını alamayan aileler var

13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının üzerinden 8 yıl geçti. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen açılan maddi ve manevi tazminat davalarının hâlâ sonuçlanmadığı ortaya çıktı.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun soru önergesine cevap veren Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hayatını kaybeden 301 madenci için Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü aleyhine 682 dava açıldığını ve yargılama süreci devam ettiği için tazminat alamayanların sayısının 194 olduğunu açıkladı.
Bakırlıoğlu, "Ailelerin tazminat alamamasının tek nedeninin facianın yaşandığı Eynez ocağının ruhsat sahibi Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davalarını istinafa ve Yargıtay’a götürerek süreci uzatmasıdır" dedi.
Kınık-Elmadere köyünde ikamet eden Kilinç ailesini ziyaret ettiklerini belirten Bakırlıoğlu, Soma maden faciasında oğlunu ve iki damadını kaybeden ailenin tazminat alamadıklarını ifade etti. Bakırlıoğlu, Tahir Kilinç'ın kızları ve geliniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
Bakırlıoğlu maden faciasında babalarını kaybeden Berkay ve Eray Korkmaz kardeşler ile eşini kaybeden Havva Şen'in de uzun süren yargılama süreci nedeniyle tazminatını alamadıklarını dile getirdi.
194 dava hâlâ sonuçlanmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in soru önergesinde verdiği cevaba göre yargılama süreci devam ettiği için tazminat alamayanların sayısı 194. Önergeye göre dava süreci biten ve icra yoluyla hak sahiplerineyse 309 milyon ödeme yapıldığı öğrenildi.
Davalar için 42 milyon lira yargılama gideri ödendiğini ifade eden Bakan Dönmez, bunun 33 milyon lirasının Soma Kömürleri A.Ş.’nin teminatlarından kesildiğini, TKİ ve Soma Kömürleri A.Ş.’nin taraf olduğu davalar için 2,7 milyon lira teminat mektubu komisyon ücreti ödendiğini belirtti.
Soma davasında bir tek tutuklu kalmadı
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle: