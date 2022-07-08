soL TV | Şehrin ortasında barınamayanların hikayesi: Fetihtepe

İstanbul’da şehrin ortasında, Okmeydanı Fetihtepe’de yüzlerce hane ve işyeri Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm zorbalığı ile karşı karşıya kalmış durumda.

Önce polis zoruyla elektrik, su ve doğalgazları kesildi, günlerce karanlıkta oturdular, banyo yapabilmek için başka semtte oturan akraba, eş dosta gitmek zorunda kaldılar.

Ardından çoluk çocuk, yaşlı, engelli, hasta demeden evlerinden çıkmaya zorlandılar. Bir daha dönmesinler diye evler harabeye çevrildi.

soL TV Fetihtepe'lilerin yaşadıkları sıkıntıları soL TV mahalleliyle konuştu.