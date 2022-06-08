soL TV | Okmeydanı Fetihtepe'de 'Kentsel Dönüşüm' zorbalığı!

İstanbul’da AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin Okmeydanı Fetihtepe'de kentsel dönüşüm gerekçesiyle bazı mahalle sakinlerinin zorla evlerinden tahliye edilmeleri için başlattığı girişimlere mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Salı günü belediye tarafından "riskli bölge ilanı" nedeniyle Fetihtepe Mahallesi'ndeki evlerinden elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilerek çıkarılmak istenen yurttaşlar karara tepki göstererek tahliye işlemlerini reddetmişti.
Sabah saatlerinde polis yığınağının yapıldığı mahalle abluka altına alınıp kapatılırken tahliye işlemlerinin yapılacağı bölgede yaşayanlar da mahalleden dışarı çıkarılmaya çalışıldı.