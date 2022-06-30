Fetihtepe Mahallesi yine abluka altında: Polis zorla evlere giriyor!

İstanbu'da AKP'li Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayan yurttaşları "riskli bölge ilanı" nedeniyle zorla evlerinden çıkarmaya devam ediyor.

Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayanlar zorla evlerinden çıkarılmaya çalışılmış, elektrik, su ve doğalgaz tesisatları sökülmüştü.

Bazı evlere koçbaşıyla giriliyor

Henüz evlerden tahliye kararı çıkmadan hukuksuzca mahallelinin elektrik ve suyu bugün de kesilmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde polis yeniden mahalleyi abluka altına aldı. Evlerini bu şekilde terk etmek istemeyen mahalleliye zor kullanan polis bazı evlere koçbaşıyla giriyor.

Mahalleye giriş çıkış ise daha önce olduğu gibi polis tarafından kontrol ediliyor.