soL TV | Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor: Engin Solakoğlu yorumladı

Rusya'yla NATO arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Belarus'un göçmen krizinden Rusya'yı sorumlu tutan NATO, son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla Moskova'yı yaptırımlarla tehdit etti.

Letonya'nın başkenti Riga'da başlayan 2 günlük NATO Dışişleri Bakanları toplantısının da ana gündemi Rusya'ydı.

Gerilimi soL TV'ye yorumlayan emekli diplomat Engin Solakoğlu, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırısı altında olduğu argümanıyla Batı'dan destek talep ettiğini ve bu talebi meşru kılmak için zaman zaman kışkırtma hareketlerinde bulunduğunu dile getirdi.

"NATO, Rusya'ya silahlı güç göstererek diplomatik baskı uyguluyor" diyen Solakoğlu, "Unutmayalım ki Ukrayna'da neo-Naziler tarafından da desteklenen bir iktidar yapısı var ve Rusya karşıtlığı Batı görünümünde o iktidarın meşruiyetini sağlayan tek unsur diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Solakoğlu, gerginliğe NATO'nun fiilen müdahalede bulunup bulunmayacağının belirsiz olduğunu ancak bunun henüz pek mümkün olmadığını söyledi.