soL TV | Özelleştirmelerin bedeli ağır ödeniyor

AKP iktidarının özelleştirmelerle içini boşaltarak işlevsizleştirdiği kamu idarelerindeki vahim tabloyu Sayıştay’ın denetim raporları göz önüne serdi.

Bu kurumların başında ise önceden öz kaynakları tüm ülkeye yeten Türkşeker ile Et ve Süt Kurumu yer aldı.

Rapora göre Türkşeker'in 2020 yılında önceki yıllara göre daha çok borçlandığı ve daha az geri ödeme yaptığı, bu durumun da kurumun borç yükünün derinleşmesine yol açtığına yer verildi.

Et ve Süt Kurumu'nda da 3 zincir marketin aldığı et miktarından çok daha az eti tüketiciye sattığı tespit edildi. Satılmayan et miktarının 5 milyon 365 bin kilogram olduğu belirlendi.

Haberin tamamını soL TV'den izleyebilirsiniz: