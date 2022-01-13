soL TV | NATO-Rusya görüşmeleri gerilimi azaltmadı

Rusya ile NATO arasında dün Brüksel'de yapılan 'Avrupa'nın güvenliği' konulu görüşmelerin ardından gerilim sürüyor.

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Brüksel'de yapılan NATO-Rusya görüşmelerinden sonra yapılan açıklamalar, görüşmelerin amacı olan gerilimi azaltmayı gerçekleştiremediğine işaret ediyor.

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