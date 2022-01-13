Brüksel'de yapılan NATO-Rusya görüşmelerinden sonra yapılan açıklamalar, görüşmelerin amacı olan gerilimi azaltmayı gerçekleştiremediğine işaret ediyor.
Ayrıntılar soL TV'nin haberinde:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | NATO-Rusya görüşmeleri gerilimi azaltmadı
Rusya ile NATO arasında dün Brüksel'de yapılan 'Avrupa'nın güvenliği' konulu görüşmelerin ardından gerilim sürüyor.
Haber Merkezi
Brüksel'de yapılan NATO-Rusya görüşmelerinden sonra yapılan açıklamalar, görüşmelerin amacı olan gerilimi azaltmayı gerçekleştiremediğine işaret ediyor.
Ayrıntılar soL TV'nin haberinde: