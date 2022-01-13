Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Yaptırımlar Moskova'yı sindiremez

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Kongresi'nde Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğu iddialarının "hastalıklı bir hayal gücünün uydurması" olduğunu söyleyen Antonov, ABD milletvekillerinin yaptırım çağrılarının arkasında Avrupa'nın güvenliği konusunda süren görüşmeleri etkileme niyeti olduğunu söyledi.

ABD Kongresi'nde Rusya karşıtı "sakatlayıcı" yeni yaptırım çağrılarının Moskova'yı sindirmeyeceğini söyleyen Antonov bu girişimleri "provokatif ve umutsuz" diye niteledi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Antonov, yaptırım çağrılarının Rusya ile ABD, NATO ve AGİT arasında Avrupa'nın güvenliği konusunda bu hafta yapılan müzakereleri etkilemeyi amaçladığını dile getirdi.

Antonov "ABD'nin müzakere masasında kendi bakış açısını makul bir şekilde savunamadığı sırada bu türden bir baskı görüyoruz" dedi.

'Ukrayna'ya yönelik hiçbir saldırgan niyetimiz yok'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planladığı iddialarının "hastalıklı bir hayal gücünün uydurması" olduğunu belirten Antonov "Bu bir zihinsel bozukluğun ürünü. Cevap açık: Ukrayna'ya yönelik hiçbir saldırgan niyetimiz yok. Öyle görünüyor ki ABD'li politikacılar 'Rusya'nın Ukrayna'yı eli kulağında işgali' mitini medyada başlattılar ve şimdi de kendi fobileriyle yüzleşiyorlar" dedi.

Çatışmaya karşı olduklarını ve Rusya ile ABD arasında eşit pragmatik ilişkiler kurmayı tercih ettiklerini belirten Antonov "Washington'daki politikacılar için tehditlerini terk etme zamanı. Bu türden bir strateji ABD halkına hiçbir yarar getirmez. Bilgece ve düşünceli eylemler gerektiren uluslararası güvenlik kaybeder" dedi.

'Popülist açıklamalar değil yazılı öneriler bekliyoruz'

Antonov Rusya'nın NATO ve ABD'ye sunduğu güvenlik garantileri tekliflerine atıfta bulundu ve "Durumu krizden çıkarmak için kendi inisiyatiflerimizi sunduk. 10 Ocak'ta Cenevre'de, 12 Ocak'ta Brüksel'de Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde açıkladık" dedi. Rus büyükelçi "Popülist açıklamalar değil gerekçelendirilmiş, yazılı öneriler şeklinde uygun bir yanıt bekliyoruz" diye ekledi.

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulması ve Rusya'ya komşu ülkelerde NATO'nun saldırı silahları konuşlandırmamasını kapsayan güvenlik garantisi teklifleri hafta başında Rusya-ABD arasında Cenevre'de gerçekleşen toplantıda görüşülmüştü. Teklifler dün Brüksel'de toplanan Rusya-NATO Konseyi'nde ele alınmıştı. Müzakereler bugün de Viyana'da AGİT ülkeleri kapsamında devam ediyor.

Çarşamba günü, bir grup ABD'li milletvekili, Ukrayna gerilimiyle ilgili ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin başbakanı, dışişleri ve savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'na yönelik yaptırımları içeren bir yasa tasarısını açıklamıştı. Kısıtlamalar, Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesini de hedef alabilir.