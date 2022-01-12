Rusya: NATO görüşmelerde ortak bir olumlu gündem alanı bırakmadı

Rusya ve NATO yetkilileri gerilimi azaltmak ve güvenlik önerilerini görüşmek amacıyla bugün Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmeye dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, toplantının açık ve doğrudan olduğunu, ancak birçok anlaşmazlık olduğunu ve Batı ittifakının "ortak bir olumlu gündem" için alan bırakmadıklarını söyledi.

NATO başkanı Jens Stoltenberg toplantı sonrasında yaptığı açıklamada silahlı ittifakın "açık kapı politikasından" veya Rusya yakınlarındaki "asker sayısını artırma hakkından" vazgeçmeyeceğini söylemişti. NATO görüşmede ayrıca Rusya'dan Abhazya, Güney Osetya ve Kırım'da bulunan birliklerini çekmesini talep etmişti.

Toplantının bitiminden sonra gazetecilere konuşan Gruşko'ysa "Bugünkü toplantı, son yıllarda gözlemlediğimiz Avrupa güvenliğinin bozulmasını etkileyen faktörlerin analizine ayrılmıştı" dedi. Yetkili, bu faktörlerden birinin NATO'nun Rusya'ya yönelik sürekli genişlemesi olduğunu kaydetti.

Gruşko şöyle konuştu:

"Size 1997'de Rusya'yla sınırı paylaşan ve NATO'nun kapısını çalan tek bir ülke olduğunu hatırlatmamıza izin verin: Polonya. Bugün, birçok ülke ittifaka katıldı ve onların toprakları, çeşitli coğrafi bölgelerden Rusya'ya karşı stratejik iç bölgelerine güç göstermek için açıkça kullanılıyor."

Gruşko, "Bu, güvenliğimizi ciddi şekilde kötüleştiriyor ve güvenliğimiz için karşı karşıya kalacağımız kabul edilemez riskler yaratıyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batı bloğunun Rusya'yı "sınırlama" çabalarına "devasa kaynaklar" ayırdığını ve bu tür bir sınırlamanın ittifakın ana görevi olduğunu gizlemeye bile çalışmadıklarını söyledi. Gruşko bu durumun "ortak Avrupa güvenliğini farklı bir dizi ilke üzerinde inşa etme girişimleri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip" olduğunu ifade etti.

Gruşko, ABD'yi ve müttefiklerini karada, havada, denizde ve "şimdi de uzayda ve siber uzayda" üstünlük sağlamakla suçladı.

Rus yetkili, "NATO'nun kararıyla, Rusya ile ortak çıkar bölgelerindeki ittifak arasındaki tüm pratik işbirliği askıya alındı. Bugün hiçbir şekilde birleştirici olumlu bir gündemimiz yok" dedi.