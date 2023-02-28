soL TV | Kübalı sağlık ekibi deprem bölgesinde: 'Vatan insanlıktır'

Henry Reeve Sağlık Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sebep olduğu yaraların sarılmasına yardımcı olmak için Türkiye’ye geldi.

Dünya halklarıyla dayanışmasını çeşitli şekillerde gösteren Kübalı sağlık ekibinin Covid-19, ebola, kasırga, deprem gibi çeşitli afet ve salgın felaketlerine müdahale geçmişi bulunuyor.

32 kişiden oluşan Kübalı ekibin hem farklı hastanelerde hem de uzak köylerdeki çalışmalarını Büyükelçi Alejandro Palacios, tugayın kurucu koordinatörü Dr. Juan Carlos, Dupuy Nuñez ve bölgede çalışma yapan ekip üyelerinden dinliyoruz.