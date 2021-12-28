soL TV | KonuşuYorum: 'Bizden altın isteyen önce Sarayı'nı satsın!'

soL TV İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da vatandaşlara "Dolar 12 TL'ye düştü ancak zamlar geri alınmadı, iktidar şimdi de 'vatandaş yastık altındaki altınlarını çıkartsın' diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sordu.

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