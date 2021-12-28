soL TV İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da vatandaşlara "Dolar 12 TL'ye düştü ancak zamlar geri alınmadı, iktidar şimdi de 'vatandaş yastık altındaki altınlarını çıkartsın' diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sordu.
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soL - Antalya
soL TV | KonuşuYorum: 'Bizden altın isteyen önce Sarayı'nı satsın!'
soL TV vatandaşlara 'yastık altındaki altınlarınızı çıkartın' sözlerini sordu. Vatandaş 'Bizden altın isteyen önce Sarayı'nı satsın!' dedi.
Haber Merkezi
soL TV İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da vatandaşlara "Dolar 12 TL'ye düştü ancak zamlar geri alınmadı, iktidar şimdi de 'vatandaş yastık altındaki altınlarını çıkartsın' diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sordu.
KonuşuYorum