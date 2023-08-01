İzmir'de grev dalgası büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecinde uzlaşma sağlanamayınca greve çıkan tramvay ve metro işçilerinin ardından Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN ve İZNERJİ işçileri geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine Büyükşehir Belediye binası önünde toplanarak iş bıraktı.
soL TV | İzmir'de grev dalgası büyüyor: İZELMAN ve İZENERJİ işçileri de iş bıraktı
Metro ve tramvay işçilerinin grevinin ardından bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN ve İZENERJİ çalışanları iş bıraktı.
Haber Merkezi