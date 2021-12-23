Gündem programında Gökhan Kazbek’in konuğu iktisatçı Doç. Dr. Oğuz Demir. Gündem'de iktidar, neden dolar 13 liraya çıktığında bu önlemi almadı da 18 lirayı bekledi? Zamların sorumlusu kim? “Arka kapıdan” döviz satışı yeniden mi başladı? Yeni model, birikimleri yüksek enflasyona karşı koruyacak mı? soruları tartışılacak.
soL TV | Gündem: İktidar önlem için neden 18 TL'yi bekledi?
Gündem programında bu hafta iktidarın döviz için önlem almak için neden 18 lirayı beklediği ele alınıyor.
Haber Merkezi