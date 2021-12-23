HSBC: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir

Dolar/TL’de 20 Aralık Pazartesi gecesi yaşanan sert düşüşte Merkez Bankası’nın rezerv satışının etkisi tartışılmaya devam ediyor.

HSBC Portföy Yönetim bugün yayımladığı bültende Merkez Bankası’nın pazartesi ve salı günü toplamda 7 milyar dolarlık rezerv satışı yapmış olabileceğini açıkladı. 2020 yazındaki TCBM müdahaleleri hatırlatılan bültende, bu durumun sürdürülebilir olmadığı uyarısı yapıldı.

Pazartesi 3,6, salı 3,4 milyar dolar

Bültende “Merkez Bankası günlük bilanço verileri ve swap verilerini kullanarak swaplardan arındırılmış net rezerv seviyesinin pazartesi günü 3.6 ve salı günü 3.4 milyar dolar olmak üzere toplamda 7 milyar dolar düştüğünü hesaplıyoruz” ifadeleri yer aldı. Bültende kamu bankalarının örtülü satışta yer almış olabileceğine dikkat çekilerek “Açıklanan herhangi bir doğrudan döviz müdahalesi olmazken veriler Merkez Bankası’nın Hazine ile olduğu daha önce açıklanan protokol kapsamında piyasaya açıklamadan döviz satmış olabileceğine işaret ediyor” denildi.

'Sürdürülebilir değil'

“Merkez Bankası’nın TL’ye döviz satışı yönünde olası desteği TL’nin bir süre istikrarlı bir seyir izlemesine neden olabilir” diyen HSBC Portföy, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak “Fakat 2020 yazında olduğu gibi bu desteğin sürdürülebilir olmadığı ve düşük net rezerv seviyeleri nedeniyle uzun süre devam edemeyeceği unutulmamalı” uyarısında bulundu.