Bakan Nebati 'kesinlikle müdahale olmadı' demişti: Müdahalenin ilk ayrıntıları ortaya çıktı

20 Aralık 2021'de 18,36'ya kadar yükselen dolar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘dövize endeksli TL mevduat hesabı' açıklaması sonrası 11 liraya kadar gerilemişti.

Erdoğan'ın bu açıklaması sırasında doların düşmesi için eş zamanlı olarak kamu bankalarının piyasaya dolar sattığı iddiaları gündeme gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise önceki gün katıldığı bir televizyon programında, dövizdeki düşüşle ilgili “Kesinlikle müdahale olmadı, bireyler bozdurdu” demişti.

20-21 Aralık'ta rezervlerdeki azalış 7 milyar dolar

Sözcü'nün haberine göre, TCMB'nin döviz pozisyonu da gösteren günlük analitik bilanço verileri, TCMB'nin kamu bankaları aracılığıyla döviz kurlarına örtülü müdahalede bulunmuş olabileceğine işaret ediyor.

TCMB'nin 17 Aralık'ta 12,3 milyar dolar olan net rezervi, 20 Aralık'ta 9,8 milyar dolara, 21 Aralık'ta ise 6,3 milyar dolara geriledi.

Yani 20-21 Aralık tarihlerini kapsayan iki günde net rezervde toplamda 6 milyar dolarlık sert gerileme oldu.

TCMB'nin bu iki günde yurt içindeki bankalardan swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altın miktarının da yaklaşık 1 milyar dolar arttığı düşünüldüğünde, TCMB'nin net rezerv pozisyonunda bu iki günde toplamda yaklaşık 7 milyar dolarlık gerileme oldu.

Bu tarihlerde TCMB'nin Botaş'a döviz satışı ihtimali de bulunuyor ve bu satış da net rezervde düşüşe neden olmuş olabilir ancak Botaş'a satış rakamının iki günde bu kadar yüksek olması mümkün görünmüyor.

Nitekim, Kasım ayında Botaş'a TCMB'nin toplam döviz satışı 2,2 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Aralık ayında 21 gündeki net rezerv düşüşü 19,6 milyar dolar

TCMB bilanço verilerinde bir diğer dikkat çekici nokta, TCMB'nin resmi açıklamalarla duyurduğu döviz müdahalelerinin başladığı aralık ayında rezervlerdeki çok sert düşüş oldu.

30 Kasım 2021 tarihinde 25,9 milyar dolar olan net rezerv, 21 Aralık'ta 6,3 milyar dolara geriledi.

Böylece aralık ayında 21 gündeki net rezerv düşüşü 19,6 milyar dolar oldu.