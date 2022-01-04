soL TV | Elektrik zamları dağıtım şirketlerine kıyak

Yılbaşı gecesin­den itibaren geçerli olmak üzere elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. Son zamla bir­likte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu.

Türkiye yeni yıla peş peşe yapılan zamlarla uyanırken temel ihtiyaçlardan olan elektriğin, kurdan kaynaklı artan maliyetler ve kâr oranlarındaki düşüşten uzun süredir şikâyetçi olan özel enerji şirketlerine sağlanan ayrıcalıklarla yurttaşlara katbekat pahalıya satıldığı ortaya çıktı.