soL TV | Boğaziçi Direnişi bir yaşında

2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından ve AKP’den milletvekili aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmasıyla başlayan eylemler birinci yılını doldurdu.
Bulu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin uzun süredir devam eden protestoları sonrası 15 Temmuz 2020'de görevden alınmıştı.
21 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi'ne Mehmet Naci İnci rektör olarak atandı.
Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası gözaltına alınan iki Boğaziçili öğrenci tutuklanmıştı. Yeni rektör Naci İnci'nin tutuklanan öğrencileri isim isim ihbar ettiği ortaya çıkmıştı.