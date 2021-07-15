Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin uzun süredir devam eden protestoları sonrası Melih Bulu görevden alındı.
Görevden alma kararı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Melih Bulu görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan Melih Bulu görevden alındı.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin uzun süredir devam eden protestoları sonrası Melih Bulu görevden alındı.
Görevden alma kararı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.