Boğaziçi Rektörü Naci İnci öğrencileri isim isim ihbar etmiş

Boğaziçi Üniversitesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan kayyum rektörü Naci İnci'nin dün akşam tutuklanan öğrencileri isim isim ihbar ettiği ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, yaşanan gözaltının sebebinin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin tek tek protestoya katılan üniversitelilerin isimlerini Emniyet’e vermesi olduğu öğrenildi.

İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili 14 üniversite öğrencisi hakkında “tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından ihbarda bulundu.

Dilekçede, öğrencilerin, üniversite yönetiminin onur, şeref ve saygınlığını ihlal ettiğini savunan İnci, “Kayyuma geçit yok”, “Kayyuma nakka” pankartlarını belirtilen suçlara delil olarak gösterdi.

Şikayet dilekçesinde, İnci’nin makam aracının önünün kesildiği ve kendisine hakaret edildiği iddia edilirken savcılığa, öğrencileri bu suçlardan cezalandırmak için kamu davası açılması talep edildi.